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موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يواجه مانشستر سيتي، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ويمبلي" ، فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نسخة 2023-2024.

تشكيل مان سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيفا

الهجوم: جيريمي دوكو، فودين، إيرلينج هالاند

تشكيل مان يونايتد المتوقع
حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو

القناة الناقلة

وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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