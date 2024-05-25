موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه مانشستر سيتي، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ويمبلي" ، فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نسخة 2023-2024.

تشكيل مان سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيفا

الهجوم: جيريمي دوكو، فودين، إيرلينج هالاند

تشكيل مان يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو

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