موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه مانشستر سيتي، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ويمبلي" ، فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نسخة 2023-2024.
تشكيل مان سيتي المتوقع
حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر
الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيفا
الهجوم: جيريمي دوكو، فودين، إيرلينج هالاند
تشكيل مان يونايتد المتوقع
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، وان بيساكا
الوسط: سفيان أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو
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