نسر الأهلي يسعي لإفتراس غول أفريقيا للهيمنة على الأميرة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تتجه أنظار القارة السمراء نحو ستاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في لقاء "الذهب".

نسر الأهلي.. لا يخفي على أحد أن "النسر" يعبر عن القوة، وكان الهدف في إختياره لشعار النادي هو السعي لاقتناص البطولات والكؤوس، وهو مانجح فيه بالفعل من خلال تاريخه الحافل بالبطولات القارية والمحلية.

وسيكون نسر الأهلي أمام مهمة صعبة اليوم السبت، عندما يخوض "نزال" شرس أمام "غول أفريقيا" الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نسر الأهلي يطارد غول أفريقيا لخطف الأميرة السمراء

يخوض فريق الأهلي لقاء اليوم بحثًا عن تأمين اللقب القاري الذي سبق أن حققه 11 مرة سابقة وهو الفريق الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال في مواجهة طموح الترجي الباحث عن اللقب الخامس في تاريخه على صعيد هذه البطولة الغائبة منذ عام 2019.

حيث لن تقبل موقعة الليلة القسمة على اثنين فالفريق الفائز سيتوج باللقب بينما يبقى التعادل الإيجابي لصالح الترجي ويعني تكرار التعادل دون أهداف اللجوء لضربات الترجيح.

وتحمل مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة في نهائي أفريقيا مجموعة من الأرقام القياسية المنتظر تحقيقها من جانب الفريقين وبالتحديد للنادي الأهلي تجعل منها مباراة تاريخية.

حيث تحمل مواجهة اليوم الرقم 24 في مواجهات الفريقين وتعد الأكثر تكرارا في مباريات البطولة على مستوى القارة، والثالثة من حيث الترتيب على مستوى العالم.

وفي حال تتويج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا على حساب الترجي سيُعادل المارد الأحمر رقمًا قياسيًا حققه من قبل في نسخة 2005، عندما توج باللقب بدون هزيمة.

ويكفي الأهلي تسجيل هدف وحيد في شباك أبناء باب سويقة للتتويج باللقب للمرة الثانية عشر تاريخيًا في النهائي السابع عشر في تاريخه والخامس على التوالي في رقمين قياسيين فريدين ينافس الأحمر فيهما نفسه.