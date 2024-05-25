حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك بعد التعثر أمام فيوتشر

حسم مسئولو نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب الجدل بشأن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك بعد التعثر أمام فيوتشر.

وتعادل الزمالك مع فيوتشر بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي لعبت الأسبوع الماضي.

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واستقر مسئولو الزمالك على استمرار جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، خاصة بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة الذي لعب الأحد الماضي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بفوز الزمالك بهدفين لهدف، قبل أن يفوز الأبيض بهدف نظيف في مباراة الإياب ويستغل قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.