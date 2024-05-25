"لاعب حالي بينهم".. أسرع 5 أهداف في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف الأهلي الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويسعى الأهلي إلى اللقب الثاني عشر في تاريخه بعد الوصول للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، فيما يخوض أبناء باب سويقة النهائي العاشر في مسيرتهم، ويسعون إلى اللقب الخامس.

نتيجة مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي

أقيمت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي، على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب، إلا أن إحراز الترجي لهدف يصعب الأمور على مارسيل كولر، ويحتاج إلى تسجيل هدفين للعودة مرة أخرى في اللقاء، نظرا لأفضلية الهدف خارج الديار.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

التقي الأهلي والترجي في 21 مباراة، في جميع البطولات، فاز الأهلي في 10 مباريات وخسر 4، فيما انتهت 7 مباريات بين الأهلي والترجي بالتعادل، وفي نهائي أفريقيا، يلتقي الفريقان للمرة الثالثة في تاريخهما، وتوج الأهلي باللقب نسخة 2012، فيما انتهى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 لصالح الترجي.

أسرع 5 أهداف في مباريات الأهلي والترجي

تمكن الترجي التونسي من تسجيل أسرع هدف في مبارياته ضد الأهلي، وبالتحديد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2010، حينها فاز الترجي بهدف دون رد، وكان هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ لقاءات الفريقين، وسجله المهاجم النيجيري ميكاييل إنيرامو، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، التقى الأهلي والترجي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفي الإياب سجل الترجي التونسي ثاني أسرع هدف في تاريخ لقاءات الفريقين، وبالتحديد في الدقيقة 3، بأقدام البرازيلي أديلتون باريرا، إلا أن سيد عبد الحفيظ سجل أحد أبرز أهدافه في الدقيقة 77، ليتأهل الأحمر إلى النهائي.

وسجل النادي الأهلي ثالث أسرع هدف في تاريخ مواجهاته ضد الترجي التونسي، وبالتحديد في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية 2015، وتمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب، بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الخامسة، عن طريق الغاني جون أنطوي.

وكتب رابع أسرع هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي، بأقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي سجل هدف الافتتاح في الدقيقة 8 من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وانتهت المباراة لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة.

وفي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، التقى الأهلي والترجي، وافتتح المارد الأحمر التسجيل في الدقيقة الـ11، عن طريق ركلة جزاء نفذها عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، لتصبح أسرع ركلة جزاء في تاريخ لقاءات الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

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