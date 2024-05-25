"مشبعناش الـ١٢ متسيبوهاش".. رسالة من جماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي، بمواجهة الترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم.

ويسعى الأهلي إلى حصد اللقب الـ12 من دوري الأبطال، وتصدرت جماهير الأحمر موقع التغريدات "إكس"، بهاشتاج "مشبعناش الـ١٢ متسيبوهاش".

وتفاعلت جماهير الأهلي مع الهاشتاج، وكتب أحدهم: "جمهور الأهلي العظيم في شتى بقاع الأرض طبتُم وطاب صباحكم بنصر اليوم إن شاء الله، يارب نكسب أفريقيا"، وأضاف آخر: "ستهتز القاهرة، سيهتز العالم، مشبعناش الـ١٢ متسيبوهاش".

وعلق مشجع آخر: "حارب على البطولة بروح الأبطال، العب برجولة موت على الكورة، أفريقيا للكبار وانت الأسطورة، مشبعناش الـ١٢ متسيبوهاش".

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