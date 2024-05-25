شريف إكرامي يعلق على أزمة الشناوي ورابطة النقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، على تصريحات محمد الشناوي حارس الأحمر الحالي، بشأن تصريحات الصحفيين ورد رابطة النقاد عليه.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "قال الشناوي رأيه في الصحافة الرياضية المصرية، فانتفضت رابطة النقاد ببيان يطالبوه بالاعتذار، السؤال هنا، هل تجاوز الشناوي في حق أي طرف حتى يعتذر؟، هل انتفضت الرابطة من قبل بشأن السباب و التجاوزات المتكررة التي حدثت في حق الصحافة والإعلام وكلها من شخص واحد خلال السنين الماضيه؟".

وأَضاف: "هل اعتذرت رابطة النقاد من قبل عن كم الأخبار غير الصحيحة التي تخرج من بعض الصحفيين والإعلاميين الرياضيين المعتمدين من النقابة؟، هل اعتذرتم من قبل عن القصور في تطبيق المعايير المهنية الذي نتج عنه كثير من الصحفيين غير المؤهلين لممارسة المهنة؟، لماذا تعطون لأنفسكم الحق في انتقاد أي شيء يخص الكرة لكن لا تقبلون النقد؟، حرية التعبير مبدأ تحارب دائماً الصحافة من أجله، فرجاءً لا تكيلو بمكيالين، إذا كان الشناوي مدين لكم بالاعتذار، فأنتم مدينون بألف اعتذار".

وكان الشناوي انتقد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي، وقال ردا على صحفي تونسي: "مشاكل؟ أنت قرأت ذلك في الصحف المصرية، الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل، ولا يوجد مشاكل لدينا في الفريق".

وأصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بيانا، رفض فيه تصريحات الشناوي، ورأى أنه تجاوزا غير مقبول وفيه نوع من عدم الأدب الذي يتطلب التعامل معه بحزم.

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