"قبل مباراة الترجي".. ماذا فعل الأهلي في آخر نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأقيم لقاء الذهاب على ملعب رادس وانتهى بالتعادل السلبي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، ملعب النادي الأهلي، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الأهلي الذي يخوض النهائي الخامس في تاريخه، إلى الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب.

وكان آخر نهائي دوري أبطال أفريقيا لعب في مصر على ملعب الأهلي، نسخة 2013، بين الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وانتهى لصالح الأحمر بنتيجة 2-0، عن طريق محمد أبو تريكة وأحمد عبدالظاهر.

وحقق الأهلي لقب آخر نهائي أقيم على ملعبه في مصر 2013، بعد التعادل في الذهاب 1-1، والفوز في الإياب 2-0.

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