"من كل مكان جايين".. 24 صورة لترحال جماهير الأهلي نحو ستاد القاهرة لحضور نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

واصلت جماهير النادي الأهلي، الزحف من جميع أنحاء الجمهورية، إلى استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة فريقها، في مواجهة الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صور للجماهير الحمراء، أثناء التوافد على استاد القاهرة، وكتب: "من كل مكان جايين للأهلي".

ويحتاج النادي الأهلي للفوز بأي نتيجة خلال مباراة اليوم أمام الترجي من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف.

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري لمباريات البطولة، بجانب نقله على قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي.

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