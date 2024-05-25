"انتوا مش رايحين حفلة".. شوبير يرسل تحذيرين للاعبي الأهلي ويستشهد بجمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حذر الإعلامي أحمد شوبير، لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي، من مواجهة الترجي التونسي المقرر لها اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه التلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "دخلنا في الجد، ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال، ومش هنقول أنها ليلة التتويج ولكن هقول أنها ليلة الحلم، لأن الأحمر سيواجه منافس قوي".

أضاف: "الترجي في آخر 9 مباريات لم يخسر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وللأمانة الأهلي كمان نتائجه مميزة للغاية في هذه البطولة".

أكمل: "الجمهور رقم 1 في أسلحة كولر المدير الفني للأهلي، وعليهم أنهم يشجعوا من أول دقيقة لآخر دقيقة، مثلما فعلت جماهير الزمالك في مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، ونجحوا في التتويج وصنعوا الفارق مع فريقهم".

أوضح: "الفوز باللقب له شروط، وأولها هو اللعب بروح التيشرت الأحمر، وعدم الثقة الزائدة، ولا بد من اللعب من أول دقيقة لآخر دقيقة، حتى لو أحرزنا هدف، وأحذر من الاحتفال مبكرا، والاستحواذ السلبي لأن مدرب الترجي يمتاز بهذا الأمر، وفاز على صنداونز بهذه الطريقة وترك لهم الاستحواذ".

وأكمل تصريحاته: "لابد من استغلال أنصاف الفرص، وأنا واثق إن شاء الله أن الأهلي قادر على تحقيق اللقب البطولة، ونفرح كما فرحنا من أيام بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأتم تصريحاته: "عندي نصيحة أخيرة للاعبين، أوعوا تفتكروا أنكم رايحين الاستاد في حفلة للاحتفال مع الجماهير، أنتم رايحين الملعب عشان تقاتلوا، انتوا عندكم 90 دقيقة للقتال في كرة القدم، وبعدها تحتفل براحتك، وبحذر من الذهاب لركلات الترجيح".

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