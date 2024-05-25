محمد صديق لـ"الخليج 365": "أتوقع فوز الأهلي على الترجي.. والمباراة صعبة لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توقع محمد صديق لاعب الأهلي السابق، نتيجة مباراة الفريق اليوم ضد الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وقال صديق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتوقع فوز الأهلي إن شاء الله، المباراة صعبة جدا وصعوبتها أن الأهلي لم يسجل في رادس، وهذا الذي ساعد الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، ولكن الأهلي لن يفوز بأهداف كثيرة".

وأضاف: "النهائيات تكسب ولا تلعب، والنتيجة ليست مهمة بقدر المكسب، لأن الترجي فريقا كبيرا ويضم لاعبين كبار، وبالنسبة إلى غياب معلول، كريم فؤاد لاعب محوري وسيعوض غيابه".

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