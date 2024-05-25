شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بني مزار تزحف صوب ستاد القاهرة لمؤازرة الأهلى أمام الترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زحفت جماهير النادي الأهلي ببني مزار بمحافظة المنيا، صوب ستاد القاهرة الدولي، وذلك لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته المرتقبة والمصيرية أمام الترجي التونسي.



جماهير الاهلي فى الحافلة



جماهير الاهلي ببنى مزار

يستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3