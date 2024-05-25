شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي والترجي قابلوا بعض.. مباراة مبكرة فى التشجيع بأحد مطاعم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى في الثامنة مساءً، وهى المباراة التي تحظى باهتمام بالغ نظرًا لنتيجة المباراة الأولى بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلى والترجى الحافل بالإثارة وسعي كل منهما للفوز ببطولة تضاف لرصيد بطولاته.



جماهير الأهلي والترجي

ونظرًا لتاريخ مواجهات الفريقين الكبير باتت جماهير الناديين على موعد مع المنافسة خارج الملعب أيضًا من أجل تحفيز كل فريق، وهو ما انعكس خلال مواجهة حماسية بين جمهور الفريقين لم تخلُ من الروح الرياضية رغم حدتها مثلما ظهر في أحد مطاعم القاهرة التي شهدت تواجدت عدد من جماهير الترجى التونسى.



الجماهير معًا

وفور إقدام الجمهور التونسى على تشجيع فريقه قام عدد من جماهير الأهلى على الالتفاف معًا وهتفوا الهتافات المحببة لهم في نصف ساعة مليئة بالندية بين جماهير الفريقين ما أن انتهت حتى حرصوا على التقاط الصور التذكارية سويًا في مشهد عكس روح رياضية مميزة بين جماهير الفريقين، رافعين شعار أنت خصمي في الملعب ولست عدوي مثلما قالها أحد أفراد جماهير الفريقين أثناء تمني كل منهما الفوز لفريقه.