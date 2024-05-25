شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مباراة جمعت الأهلى مع أندية تونس قبل مواجهة الترجى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

واجه الأهلى الأندية التونسية 52 مرة، حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 17 لقاءً، وخسر 10 مباريات، وسجل المارد الأحمر 63 هدفاً وتلقت شباكه 36، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة.

أما مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى الأسبق، فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات لاعب الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017 هو الفوز الأكبر فى تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 6-2.