شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سرحان بالدقائق الأخيرة.. تفاصيل جلسة كولر مع نجوم الأهلي قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، جلسة مع لاعبيه حذرهم خلال من "سرحان الدقائق الأخيرة" فى مباراة الترجى التونسى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كولر شدد على نجوم الاهلى ضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول والثانى للمباراة خوفاً من هدف يربك سيناريو المباراة، لاسيما أن الفريق تلقى أهداف في الدقائق الأخيرة من عمر مبارياته بالدوري هذا الموسم تسببت في خسارة نقاط سهلة.

ويخشى كولر من سرحان دفاع الاهلى في الدقائق الأخيرة بشكل ينهى أحلام التتويج بدوري أبطال أفريقيا الليلة لاسيما في ظل انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبى.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.