شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين بالإسماعيلى وتشكيل لجان للتقييم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي في التاسعة صباح اليوم، السبت، على الملعب الفرعي بالنادي الإسماعيلي.

وتقام الاختبارات على فترتين من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 7 مساءً، وتكون بداية من مواليد 2005 حتى 2017.

وحرص النادي على توفير سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مخصص لهم داخل النادي بجانب الملعب الفرعي.

وتكونت لجنة تقييم و اختيار اللاعبين من كل من محمود جابر وخالد القماش وأشرف خضر وإسماعيل توتو وسيد الحداد ورضا صديق وأحمد قناوي ووحيد شعيب وأحمد عبده وإيهاب كمال.

ويشرف على اللاعبين أثناء الاختبار محمد الوحش ونور مكي ومودي سعد الله.



اختبارات اللاعبين



-جانب من الاختبارات



لجنة التقييم

و حرص مسئولو قطاع الناشئين بالنادي على وجود دكتور و عدد من أخصائي العلاج الطبيعي بالقطاع و ذلك تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الإجهاد بسبب حرارة الطقس.

و حرص محسن عبد المسيح و شوقي عوض عضوا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على الحضور مبكرا في اليوم الأول من الاختبارات.

و أشاد محسن عبد المسيح بالتنظيم الجيد في اليوم الأول و والإقبال الكثيف للمتقدمين للاختبار.

وأكد حرص النادي على توفير كل سبل الراحة للاعبين و أولياء الأمور و إعطاء الفرصة لكافة اللاعبين المقدمين للاختبار من أجل التقييم السليم.

و أضاف أن الإسماعيلي نادي كبير و عريق و يعلم مدى حرص الأولاد على التقدم لاختبارات الناشئين و أن اللعب للنادي يمثل حلم لهم و يأمل أن تفرز الاختبارات نواة للمستقبل.

على صعيد متصل، قال شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إن الاختبارات هذا العام شهدت تنظيم لم يحدث منذ فترة طويلة و أشاد بالإقبال الكبير للمتقدمين و حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر

و أكد إن النادي حرص على تخفيض سعر استمارة التقدم من أجل التسهيل على أولياء الأمور و لكي تكون في متناول جميع الطبقات و أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مظلل لهم داخل النادي بجوار الملعب الفرعي.

و أضاف إن مجلس إدارة النادي حرص على تكوين لجنة من أكفأ المدربين و اللاعبين القدامي للنادي مثل محمود جابر و خالد القماش و أشرف خضر و أحمد قناوي و ذلك من أجل تقييم المتقدمين للاختبار.

و أكمل إن الإسماعيلي معروف على مدار تاريخه بصناعة اللاعبين في قطاع الناشئين مثل محمد حمص و حسني عبدربه و عبدالله السعيد و هذا هو الهدف من قطاع الناشئين و هو صناعة اللاعبين و تطويرهم و الإعتماد عليهم في الفريق الأول.

و أردف إن النادي حرص على تواجد لجنة طبية تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الاغماء بسبب حرارة الطقس و أيضا تواجد عدد من الإداريين من أجل تسهيل الأمور الإدارية أثناء الاختبار.

و أنهى حديثه قائلا إن مجلس الإدارة شدد على عدم أولياء الأمور مع المدربين و وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا أن من لديه أي شكوى يتوجه لمجلس الإدارة و تقديم شكوته.