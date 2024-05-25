شكرا لقرائتكم خبر عن معا من أجل المجد.. الأهلى يحفز لاعبيه قبل نهائى أبطال أفريقيا أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر إنستجرام، لاعبي الفريق والجماهير قبل المباراة المرتقبة مساء الليلة أمام الترجي التونسي، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونشر صورة لبعض لاعبي الفريق وصحبها بتعليق: "معا من أجل المجد".



الأهلي

ويستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

التقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه، ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.