أبو تريكة يوجه رسالة لجماهير الأهلي في مباراة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء الحاضرة في استاد القاهرة الدولي لمساندة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو تريكة خلال تصريحات عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة للمباراة، "مثلما قلت الأهلي والترجي واحد.. ولا داعي للتعصب".

وأضاف "شعرت أن قلبك توقف عند استاد القاهرة؟ هذا طبيعي، لكن الأهلي والترجي واحد، نريد مباراة جيدة غير المباراة الأولى التي لم يكن فيها أداء، أتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وبالتأكيد أتمنى الفوز للأهلي".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في تونس ويدخل الأهلي مباراة الترجي متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل الدفاع عن لقبه والوصول للتتويج الـ12 له في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا.