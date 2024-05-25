ماذل قال تشافي هيرنانديز في آخر مؤتمراته الصحفية كمدير فني لبرشلونة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من ان أقالته جاءت بشكل مفاجىء بعد اقل من شهر من اعلان استمراره كمدير فني لفريق برشلونة الا ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في اخر مؤتمراته الصحفية كمدير فني للبارسا قبل مواجهة أشبيلية في الدوري الاسباني اعرب عن ارتياحه لانتهاء مشواره مع برشلونة عند هذا الحد .

وقال تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي : انا في احسن حال . لقد كانت ايام صعبة وقاسية لكني فخور وسعيد بما قدمته لبرشلونة . لقد تحدثت اليوم مع الجهاز المعاون لي ومع الاعبين ولابد ان نكون كلنا فخورين بما قدمناه لان الموقف لم يكن سهلا على الأطلاق .

وأضاف تشافي هيرنانديز : لقد قدمنا كل ما لدينا وكنا رجالا بحق خلال الموسم الحالي وقمنا بعمل جيد للغاية على الرغم من عدم تحقيقنا لما نتطلع اليه هذا الموسم . ما حصلنا عليه من خبرات كان كبيرا اود الاستمتاع بآخر مبارياتي كمدير فني لبرشلونة وهو ما كان دوما من دواعي فخوري وسعادتي ان أنتمي لهذا النادي العظيم .

وعن قرار مغادرته لمكانه كمدير فني لبرشلونة قال تشافي : لقد اتخذت قرارات متعددة ولست اسفا على ايا من هذه القرارات لقد كنت دوما صادقا وأمينا وعملت بشرف وامانه داخل هذا النادي الكبير . اجتمعت مع رئيس النادي بالامس وشرح لي اسبابه لتغيير الجهاز الفني وحاجة الفريق لهذا التغيير وكان على ان أتفهم هذه القرارات وانا دوما متاح في اي وقت من اجل العمل لبرشلونة ولقد تمنيت له وللاعبين و للمدير الرياضي كل التوفيق في الفترة القادمة .

واضاف تشافي هيرنانديز : اتمنى ان اجد فرصة في المستقبل للعودة الى برشلونة فهو بمثابة البيت بالنسبة لي وكنت اتمنى ان اواصل العمل داخل النادي . لا استطيع الاجابة عن سؤال لماذا تمت اقالتي فهذا السؤال لابد ان يوجه لرئيس النادي ولا استطيع ان اقيم عملي بنفسي .

واختتم تشافي هيرنانديز تصريحاته قائلا : اعلم ان الاصابات كانت كثيرة هذا الموسم وهي احد الاسباب لتراجعنا في النتائج لكنها ليست السبب الرئيسي فهناك العديد من الاسباب التي ادت الى هذا الموقف . كان من الممكن ان نحصل على القاب لكن الامور لم تسر كما نريد .