هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد بنهائي كأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشسنر سيتي، عن تشكيل فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، أمام مانشستر يونايتد.

وتقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام اليونايتد في تمام الخامسة مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي".

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره اليونايتد بنتيجة 2/1، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، والتي شهدها ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، وجفارديول.

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش ودي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد الصراع القوي أمام اَرسنال في هذه المسابقة.

لعنة الوصافة تطارد مانشستر يونايتد في نهائي الكأس



رغم أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني بين أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي حققه 12 مرة على مدار تاريخه، بفارق 4 ألقاب خلف أرسنال الا ان هناك لعنة تطارده.

حيث يمتلك مانشستر يونايتد رقما سلبيًا، بكونه الفريق الأكثر خسارة في نهائي كأس الاتحاد، بواقع 9 مرات، ويليه تشيلسي وإيفرتون (8).

على الجانب الآخر هناك ذكري أليمة ومرة، تراود مانشستر يونايتد قبل صدام اليوم، حيث يعد ديربي الليلة تكرارا لنهائي الموسم الماضي، الذي حسمه مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) على حساب يونايتد.

جدير بالذكر أن آخر تتويج لمانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد إلى عام 2016، بعد ذلك خاض النهائي مرتين وخسرهما أمام تشيلسي (2018)، والسيتي (2023).



مانشستر يونايتد يسعي لحفظ ماء الوجه

يخوض فريق مانشستر يونايتد لقاء اليوم بعنوان الفرصة الأخيرة من أجل التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل، بعدما فوّت "الشياطين الحمر" فرصة التأهل عبر الدوري الإنجليزي.

واكتفى يونايتد بالحصول على المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح مطالبا بالتتويج بطلا لكأس الاتحاد من أجل حجز مكان في الدوري الأوروبي بنسخته المقبلة.



تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومان يونايتد في كأس الاتحاد



يذكر أن التقى الفريقان في 192 مباراة سابقة في جميع المسابقات المحلية والقارية، حقق مانشستر يونايتد 78 انتصارا، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في 61 لقاء، في حين حسم التعادل 53 مواجهة بين الفريقين.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 273 هدفا في شباك مانشستر سيتي، وعلى الجانب الآخر سجل لاعبو الفريق السماوي 272 هدفا في شباك الشياطين الحُمر.

كما التقى الفريقان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في 10 مواجهات، حقق مانشستر يونايتد 6 انتصارات، فيما فاز مانشستر سيتي في 4 مواجهات، سجل الشياطين الحُمر 19 هدفا، في حين سجل لاعبو الفريق السماوي 14 هدفا.