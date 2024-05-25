"الأخيرة لمبابي".. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليون قبل لقاء نهائي كأس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك ليون، في إطار نهائي كأس فرنسا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بيار موروا" بفرنسا.

ويحفل تاريخ مواجهات الفريقين معاً بالعديد من المواجهات، حيث تحمل هذه المواجهة هي رقم 109 في تاريخ مواجهات الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 108 مباراة من قبل.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في 48 مباراة، وتلقى الهزيمة في 34 مباراة، وحضر التعادل بين الفريقين في 26 مباراة.

وسجل لاعبو باريس سان جيرمان 186 مباراة في مرمى فريق ليون، فما تلقت شباكهم 143 هدفاً.

ويعد نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معاً، برصيد 10 أهداف.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين في كأس فرنسا، نجد أن هذه هي المباراة رقم 5 بين الفريقين، تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في مباراتين عامي 2016 و2020، فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين عامي 2008 و2012.

ويذكر أن هذه المباراة، ستكون الأخيرة للنجم الفرنسي كليان مبابي رفقة فريق باريس سان جيرمان، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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