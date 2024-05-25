“ليتني أغلقت الرواية".. جماهير الأهلي توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول في استاد القاهرة (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي، رسالة إلى التونسي علي معلول، خلال تواجدها في استاد القاهرة لمؤازرة الأحمر في مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة في مدرجات استاد القاهرة، مكتوب عليها: "ليتني أغلقت الرواية عندما كان البطل مبتسما.. سلامات يا أسطورة".

جدير بالذكر، أن علي معلول تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي التي أقيمت على ملعب رادس الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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