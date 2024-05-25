"رحيمي يقود الزعيم".. تشكيل نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق العين الإماراتي نظيره فريق يوكوهاما الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "طحنون بن زايد" بالإمارات.

ويدخل فريق العين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد محمد الهاشمي، كوامي أوتون، سعيد جمعة، بندر الأحبابي.

خط الوسط: نادر يحيى، بارك يونج، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: كاكو، محمد عباس، سفيان رحيمي.

فيما جاء تشكيل فريق بوكوهاما الياباني كالتالي:

حراسة المرمى: ويليام بوب.

خط الدفاع: كين ماتسوبارا، كاتسويا ناجاتو، شينوسوكي هاتاناكا، كارلوس جوستي.

خط الوسط: تاكويا كيدا، نام تاي هي، كوتا واتانابي.

خط الهجوم: ريكو ياماني، كيجو ساكاكيبارا، بان ماتيوس.

وكان فريق يوكوهاما، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "نيسان" باليابان.

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