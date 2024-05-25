لتحقيق الثنائية وحصد اللقب الغائب.. أرقام قبل مباراة نهائي كأس ألمانيا بين باير ليفركوزن وكايزر سلاوتن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق باير ليفركوزن نظيره كايزر سلاوتن، في إطار نهائي كأس المانيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولمبيك برلين" بألمانيا.

وتعد هذه هي المباراة رقم 64 التي تجمع بين الفريقين معاً في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في 63 مباراة سابقة.

وتمكن فريق بايرن ليفركوزن من تحقيق الفوز في 30 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 21 مباراة، وحضر التعادل في 12 مباراة.

والجدير بالذكر أن فريق كايزر سلاوتن سبق له التتويج بالقب كأس ألمانيا في مناسبتين من قبل، عامي 1990 و1996.

ويمتلك فريق باير ليفركوزن لقب وحيد في كأس ألمانيا، تمكن من تحقيقه عام 1993.

ويسعى فريق باير ليفركوزن لتحقيق الثنائية المحلية في الموسم الحالي، بعدما تمكن من حصد لقب الدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين معاً، كانت في الدوري الثالث بالمسابقة في عام 2015، وانتهت لصالح باير ليفركوزن بهدف دون مقابل.

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