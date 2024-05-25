"تعرف على بديل معلول".. كولر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثامنة مساء اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد كريم فؤاد أساسيًا ليعوض غياب علي معلول الذي أُصيب في مباراة الذهاب أمام الترجي بقطع في وتر أكيلس.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في ملعب رادس قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي بدون تغييرات عن مواجهة الذهاب باستثناء كريم فؤاد.

وإليكم التشكيل الرسمي للأهلي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.



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