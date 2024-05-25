يونايتد يتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية في مرمى سيتي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في النهائي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

مانشستر يونايتد قصّ التسجيل بعد مرور 30 دقيقة عن طريق لاعبه إليهاندرو جارناتشو ثم أضاف زميله كوبي ماينو الهدف الثاني بالدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وقلصّ مانشستر سيتي النتيجة بتسجيل هدف بالدقيقة 87 عن طريق لاعبه جيريمي دوكو ولكن انتهت المباراة بثنائية مقابل هدف.

ويُعد هذا هو اللقب رقم 13 لمانشستر يونايتد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 ألقاب.

وأنقذ لاعبو المدرب تين هاج موسمهم 2023/2024 بالتتويج ببطولة.

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