شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقول التاريخ عن النهائى الثالث بين الأهلى والترجى التونسى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقعة نارية منتظرة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، باستاد القاهرة الدولى في الثامنة مساء اليوم، السبت، علماً بأن لقاء الذهاب في رادس انتهى بالتعادل السلبى.

والتقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا فى السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال فى نسختين سابقتين عامي 2012 و2018. كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية، والفوز فى رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويتطلع الأهلى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى.

وفي المقابل، يبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه فى أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.