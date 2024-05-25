7 لاعبين يحلمون بلقب دوري أفريقيا لأول مرة مع الأهلي أمام الترجي

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القاهرة - سامية سيد - يحلم 7 لاعبين فى النادي الأهلي بالتتويج الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، باستاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، علماً بأن لقاء الذهاب في رادس انتهى بالتعادل السلبى.

7 لاعبين يحلمون باللقب الأول

ويسعى 7 لاعبين فى قيادة الأهلى لحصد اللقب ليكون البطولة الأولى لهم فى دورى أبطال أفريقيا، وهم كل من إمام عاشور وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف والفرنسى أنتونى موديست والفلسطيني وسام أبو على والمغربى رضا سليم والتونسي محمد الضاوى كريستو.

والتقى الأهلي والترجي مرارًا وتكرارًا فى السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال فى نسختين سابقتين عامي 2012 و2018. كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية، والفوز فى رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويتطلع الأهلى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

وفي المقابل، يبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه فى أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي، وتأجل حسم اللقب إلى موقعة الإياب بالقاهرة.

والتقى الفريقان من قبل 25 مرة خلال 14 مواجهة أفريقية، 13 منها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والرابعة عشرة فى كأس الكونفدرالية.

فاز الأهلي فى 12 مباراة، منها 6 مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، وفاز مرتين ذهابًا وإيابًا، الأولى فى كأس الكونفيدرالية 2015، والثانية في دوري الأبطال 2021، وفاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 9 مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بدون أهداف، وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

المواجهة الثانية عام 2001 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف، وتعادلا في تونس بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، ووصل الأهلي للدور النهائي بقاعدة احتساب هدف التعادل خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الثالثة عام 2007 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 3- صفر أحرزها محمد أبو تريكة وفلافيو امادو وأسامة حسني، وخسر في تونس بهدف للا شيء.

المواجهة الرابعة عام 2010 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز هدفي الأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، وفاز الترجي في تونس 1- صفر، وصعد الترجي للدور النهائي بقاعدة احتساب الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الخامسة عام 2011 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الترجي في تونس 1- صفر، وتعادل الفريقان بالقاهرة 1-1، أحرز للأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة السادسة عام 2012 بالدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا تعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، أحرز للأهلي السيد حمدي، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

المواجهة السابعة عام 2015 بدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي بالسويس 3- صفر، أحرزها عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، وكرر الفوز في تونس بهدف أحرزه جون أنتوي.

المواجهة الثامنة عام 2017 بدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 2-2، أحرز للأهلي عبد الله السعيد ووليد أزارو، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي علي معلول وجونيور أجايي.

المواجهة التاسعة والعاشرة عام 2018، وهي المواجهة التاسعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في الإسكندرية، وفاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه وليد أزارو، والمواجهة العاشرة في الدور النهائي لنفس نسخة البطولة، وفاز الأهلي بالإسكندرية 3-1، أحرز للأهلي وليد سليمان هدفين وهدف لعمرو السولية، وفاز الترجي في تونس 3- صفر.

المواجهة الحادية عشرة موسم 2020-2021 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه محمد شريف، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3- صفر أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة الثانية عشرة فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فى رادس وفاز المارد الاحمر بثلاثية دون رد حملت توقيع بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً

المواجهة الثالثة عشرة في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بالقاهرة وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

المواجهة الرابعة عشرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبى في رادس.