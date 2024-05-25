شكرا لقرائتكم خبر عن رزان وليد عبد السلام تتوج بذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت اللاعبة رزان وليد عبد السلام الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 8 سنوات، والتى أقيمت بصالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وحصلت كل من مايا مدحت وبرلا وسام ونورين محمد مرزوق على الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة الجمهورية مواليد 2016 ، في حين حصلت مريم معتز على الميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني من مصطفى ضياء مدرب الفريق والدكتور مصطفى الشحات المدير الفني والدكتور أسامة الحباك رئيس الجهاز الفني بالفريق.

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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