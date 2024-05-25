شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة قبل خوض إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي مساء الإثنين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

ولكن في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، وفق ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.