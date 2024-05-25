شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الداخلية الشوط الأول أمام نظيره المقاولون العرب، متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 43 بعدما أرسل كريم يحيى تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها إسلام عبد النعيم برأسية من على القائم الثاني سكنت الشباك.

وتعادل المقاولون بقيادة معتمد جمال في الجولة الأخيرة مع فاركو بعدما كان متقدما بهدف نظيف، بينما خسر الداخلية من بلدية المحلة بهدف نظيف لذا يسعى الفريقان للفوز اليوم لتصحيح المسار.

ويقع فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

خاض المقاولون اللقاء بتشكيل في حراسة المرمى محمود ابو السعود، وفي الدفاع أمير عابد ولؤي وائل وأحمد علاء وجوزيف أوشايا، وفي الوسط محمد مجلي وعمار حمدي ومحمود ابو الفتوح مانجا، وفي الهجوم عماد ميهوب ومحمد عنتر ومهند محمد".

بينما ضم تشكيل الداخلية في حراسة المرمي محمد مجدي ومعه محمود حسونة وشريف دابو وكريم يحيي وأحمد عماد، وإسلام عبد النعيم وأدهم حامد ومصطفى فوزي وعبد الرحمن صميدة وكليتشي وإيهاب سمير.

يخوض الفريقان المباراة ولا بديل أمامهما عن الفوز للهروب من منطقة الخطر، حيث لن تجدي نقطة التعادل أي منهما في ظل الموقف الصعب للفريقين في جدول الدوري.