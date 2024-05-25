شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي.. الشناوي وكهربا وعبد القادر وطاهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي التونسي مساء الاثنين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

ولكن في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، وفق ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.