شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعالج السلبيات فى مران الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري.

وشدد جوميز على اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الحالية، وتحقيق الفوز فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وشرح جوميز بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، وتحدث عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون فى مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الاثنين المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.