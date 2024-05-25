شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يدعم الإسماعيلى أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خبرا سعيدا بجاهزية أحمد الشيخ لاعب وسط الدراويش، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وشارك أحمد الشيخ فى مران الإسماعيلى بشكل كامل، ليعلن جاهزيته للدخول فى قائمة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى، بعد التعافى من إصابة الإجهاد العضلى الذى حرم الدراويش من خدماته أمام بيراميدز.

وتعد مباراة الأحد هى التاسعة بين الإسماعيلى والبنك الأهلى تاريخيا، حيث سبق أن تواجه الفريقان فى 8 مباريات قبل مواجهة الأحد، نجح الإسماعيلى فى الفوز فى مباراتين وفاز البنك فى مباراتين وحسم التعادل 4 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف، ليحسم التعادل مواجهات الفريقين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين من انتفاضة البنك الأهلى بعد الخسارة من سيراميكا، خاصة أن الخصم من الفرق التى تصارع على الهبوط والخسارة أمامهم ستدخل الفريق مرة أخرى فى هذا الصراع.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.