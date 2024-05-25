الأهلي يتقدم على الترجي في أول 5 دقائق في نهائي إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي بالهدف الأول، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

ودخل الأهلي مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضاغطًا، حيث كان يرغب في التسجيل مبكرًا من أجل تحقيق لقب البطولة.

وكانت مواجهة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي لُعب في تونس.