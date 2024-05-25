اخبار الرياضه

فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك استعدادا للاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية في بداية مران اليوم السبت  الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية قوية وفقرة أخرى بالكرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا