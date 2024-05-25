بايرن ميونخ يعرض 100 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي بايرن ميونخ الالماني وضع النجم الفرنسي الشاب اورليان تشاوميني لاعب وسط ريال مدريد الاسباني على رأس قائمة الاعبين الذي يرغب بايرن ميونخ في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

واشارت صحيفة الماركا ان بايرن ميونخ يرى في النجم الفرنسي اورليان تشاوميني افضل بديل حال رحيل النجم الالماني جوشوا كيميتش الذي رجحت العديد من التقارير انتقاله لنادي برشلونة الاسباني أو ريال مدريد هذا الصيف في حالة عدم تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ .

وكان اورليان تشاوميني قد برز بشكل متميز مع ريال مدريد وكان احد دعائم الفريق الملكي في احراز لقب الدوري الاسباني للكرة 36 في تاريخ النادي الكبير والتأهل الى المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا امام بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل .

وقالت الماركا ان بايرن ميونخ مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم اورليان تشاوميني من ريال مدريد الذي يبدو غير مستعد للتفريط في نجمه الشاب نظرا لرغبة الادارة في الاحتفاظ بمجموعة الاعبين الشباب النجوم الذين ضمهم ريال مدريد على مدار السنوات الاخيرة .

يذكر ان ريال مدريد ينوي التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض اعتزال النجم الالماني توني كروس الذي سيعتزل بنهاية الموسم الحالي وبالتالي فان من الصعوبة استغنائه عن تشاوميني .