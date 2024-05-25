العين الإماراتي يكتسح يوكاهاما ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب يوكاهاما الياباني للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز العين على نظيره الياباني بخماسية مقابل هدف مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد نيسان بمدينة يوكوهاما قد انتهت بفوز الفريق اليباني بهدفين مقابل هدف.

أهداف العين جاءت بتوقيع كل من سفيان رحيمي في الدقيقة الثامنة و كاكو الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء نجح في تنفيذها بالدقيقة الرابعة والثلاثين وعاد سفيان رحيمي نجم فريق العين هذا الموسم ليسجل الهدف الثالث للنادي الإماراتي في الدقيقة 67 من عمر المواجهة وعزز المهاجم البديل لابا كودجو فوز العين بهدف رابع في الدقيقة الأولى بعد التسعين ليقتل أمال الفريق الياباني، قبل يختتم بهدف خامس في الدقيقة 95.

وشهدت الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول طرد لاعب فريق يوكوهاما ويليام بوب بشكل مباشر.

وتعتبر تلك النسخة هي الثانية في تاريخ نادي يوكوهاما التي يتواجد بها في الدور النهائي بعد المشاركة في فاينال نسخة 1989-1990 وخسر الكأس أمام لياونينج الصيني.

وشارك فريق العين في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، قد فاز باللقب القاري مرة وحيدة عام 2003.