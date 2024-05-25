أرقام قياسية لـ الاهلي بعد الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عددًا من الأرقام القياسية بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

توج فريق الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي بعد الفوز في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف الفوز لصالح الاهلي والوحيد في اللقاء المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول بالمباراة النهائية.

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الاهلي يسجل أرقامًا قياسية بعد الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا:

– عزز الاهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا.

-عادل الشياطين الحمر إنجاز عام 2005، وهو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا دون تعرضه لأي هزيمة خلال مشواره بالبطولة.

-بات الاهلي هو أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.

-عادل المدافع رامي ربيعه لاعب الاهلي، الثنائي وائل جمعة وحسام عاشور في الأكثر تتويجًا باللقب مع المارد الأحمر، بعدما تّوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.

-رفع الأهلي من ألقابه القارية إلى 26 لقبًا، معززًا وصافته في قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم التي والتي يتصدرها ريال مدريد بـ29 لقبًا.

-مصطفى شوبير هو أول حارس في تاريخ الأهلي لا يستقبل أي هدف في نسخة واحدة من دوري أبطال إفريقيا.

-مارسيل كولر، أصبح أول مدير فني يقود فريق في بطولة دورى الأبطال دون هزيمة في 22 مباراة متتالية.