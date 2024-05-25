العين الإماراتي يلحق بـ الاهلي في كأس العالم للأندية 2025

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في اللحاق بـ الاهلي، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واستطاع فريق العين الإماراتي، أن يحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف أمام نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، في إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قد انتهت بفوز يوكوهاما مارينوس، بهدفين مقابل هدف أمام نظيره العين.

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الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

الهلال السعودي، الاهلي ، ريال مدريد ، أتليتكو مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، تشيلسي، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، يوفنتوس، بنفيكا، بورتو، فلامنجو، بالميراس، فلومنينسي، أوروا، الوداد، صن داونز، الترجي، مونتيري، ليون، سياتل، أوكلاند، أولسان، سالزبورج، ريفر بليت، العين الإماراتي.

ويتبقى 4 مقاعد فقط، البلد المستضيف، تصنيف أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية، فضلًا عن بطل الكونكاكاف.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة بمشاركة32 فريقًا.