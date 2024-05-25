بعد 21 عاما.. العين الإماراتي بطلا لدوري أبطال آسيا (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

فاز العين الإماراتي على يوكوهاما مارينوس الياباني، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق العين لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز بنتيجة 6-3 مجموع المباراتين، ليتوج باللقب بعد غياب 21 عاما، إذ أن آخر نسخة فاز بها في 2003، بعد الفوز على بي إي سي تيرو ساسانا، بنتيجة 2-1.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للعين، في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 33 أحرز كاكو الهدف الثاني، وأحرز رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 67، وعزز كودجو لابو بالهدف الرابع في الدقيقة 91، وبعد 4 دقائق سجل الخامس.



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