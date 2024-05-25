"بعد تتويج العين".. رقم تاريخي لسفيان رحيمي في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم المغربي سفيان رحيمي، من قيادة فريق العين الإماراتي لحصد لقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق يوكوهاما الياباني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز رحيمي هدفين لفريقه في مرمى فريق يوكوهاما، ليقود فريقه للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "نيسان" في اليابان، ليحسم العين اللقب، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

ونجح رحيمي في تسجيل رقماً تاريخياً، بعدما وصل إلى الهدف رقم 13 في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة بالبطولة، معادلاً كلا من، البرازيلي موريكي لاعب جوانزو الصيني، أدريانو مع فريق سيؤول الكوري، بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

وكان البرازيلي موريكي تمكن من إحراز 13 هدف في نسخة البطولة عام 2013 رفقة جوانزو الصيني، وكذلك أدريان الذي أحرز نفس العدد من الأهداف مع فريق سيؤول الكوري، بالإضافة إلى النجم الجزائري بغداد بونجاح، الذي وصل مع السد القطري لـ 13 هدفاً في نسخة البطولة عام 2018.

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