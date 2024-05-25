شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصد اللقب الثامن مع الأهلى والـ12 فى تاريخه بعد حصد الأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على البطولة الثامنة خلال قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما حصل كولر على البطولة الثانية عشرة في مشواره التدريبي مع الفرق التي تولى تدريبها، والبطولة الثانية عشرة من الأميرة السمراء في تاريخ الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معز بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيث وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.