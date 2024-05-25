شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الترجي يتحرر هجومياً والأهلي يحافظ على التقدم بهدف فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي التونسي المقامة حالياً باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف، ويتطلع الفريقان لحسم اللقب الأفريقي علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، ويُدير مباراة الليلة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

فرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لعبها رامي ربيعة برأسه اصدمت بقدم لاعب الترجي روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه ، وواصل الأهلي الضغط وسدد وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم .

ونال روجي أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 21 ،ونشط أداء الترجي تدريجياً وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما يخوض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.