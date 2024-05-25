شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم احتساب هدف الأهلى فى الترجى لصالح رامى ربيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي الكونغولى جان ندالا دوّن هدف الأهلى الأول في مرمى الترجى التونسى لمدافع الفريق التونسي، الإيفوارى روجير أهولو في مرماه، ولم يحتسب الهدف للاعب الأهلى رامى ربيعة الذى لعب الكرة العرضية برأسه، لكنها اصطدمت بقدم مدافع الترجى وغيّرت اتجاهها، ودخلت المرمى الترجى في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة في إطار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدير اللقاء طاقم يضم الكونغولى جان جاك ندالا حكم للساحة والثنائى سورو فاتسواني وسايدو تياما مساعدين، والتشادى محمد بن حاح حكما رابعا، بينما حكام الـ"VAR" لحلو بن براهيم والغاني دانيال لاريا نيي ومحمد عبد الله إبراهيم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معز بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيث وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.