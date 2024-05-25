شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: الحمد لله البطولة تعب سنة كاملة وأشكر جمهور الأهلى على دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم توفيق لاعب النادى الاهلى، أنه يشكر جماهير الأهلى على الدعم والمساندة طيلة مشوار البطولة، وذلك بعد الفوز على الترجى بهدف نظيف ليتوج باللقب للمرة الثانية عشر فى تاريخه.



وقال أكرم توفيق فى تصريحات بعد المباراة: "الحمد لله البطولة تعب سنة كامل وأشكر الجمهور الذى ساندنا فى كل المباريات وأهدى لهم البطولة ولاعيبة الأهلى رجالة وقاتلت لآخر لحظة من البطولة لتحقيق اللقب".



توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .



وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.



فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.