شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: تقدم مريح للأهلى وهو السيناريو الأمثل وأنا اللى علمت رامى الأهداف دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم الاهلى السابق، أن الأهلى بدأ المباراة بالسيناريو الأمثل بعد التقدم بهدف نظيف، فى الشوط الأول من نهائى دورى أبطال أفريقيا المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى.



وقال وائل جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "تقدم مريح للأهلى وهو السيناريو الأمثل فى مباراة اليوم بعدما استغل ركنية وتقدم منها الأهلى عن طريق رامى ربيعة، وأتمنى الأهلى يواصل الضغط ويبحث عن الهدف الثانى والحفاظ على نظافة شباكه".



وأضاف: "هدف رامى ربيعة على طريقة محمد عبد المنعم فى الوداد وأتمنى أن يتوج الأهلى بهذا الهدف، ورامى ربيعة لعب معايا وأنا اللى معلمه الحاجات دى".



وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي المقامة حالياً باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



ويتطلع الفريقان لحسم اللقب الأفريقي علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، ويُدير مباراة الليلة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.



وفرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة، وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لعبها رامي ربيعة برأسه اصدمت بقدم لاعب الترجي روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه، وواصل الأهلي الضغط وسدد وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم.



ونال روجي أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 21، ونشط أداء الترجي تدريجياً وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

وتواصل الضغط الأهلاوي وأهدر حسين الشحات فرصتين للتسجيل كما سدد امام عاشور أكثر من كرة قوية وجاءت هجمات الترجي على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف من النيران الصديقة.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.