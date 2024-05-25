شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام البنك الأهلى فى الدورى.. عبد الرحمن مجدى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خدمات 9 لاعبين أمام البنك الأهلى، غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: عبد الرحمن مجدى ونادر فرج للإيقاف، محمد بيومى للإصابة، كمال السيد وعلى الملوانى وبشار أشرف لأسباب فنية، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

وشهدت القائمة عودة محمد نصر مدافع الإسماعيلى بعد انتهاء إيقافه 4 مباريات على خلفية طرده أمام الأهلى بشكل مباشر، كما عاد أحمد الشيخ بعد الغياب عن المباراة الماضية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عصام صبحى، حمادة صلاح.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، مروان حمدى، أحمد الشيخ، إيريك تراورى.

الهجوم: باسم مرسى، خالد النبريصى

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.