شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق رقما قياسيا في دوري الأبطال بعد التتويج بالنجمة الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي رقما قياسيا بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وبات الأهلي أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يحقق 10 كلين شيت متتالي حيث حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه في 9 مباريات ومن قبله الشناوي في مباراة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.