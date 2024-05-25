شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحقق رقمًا قياسيًا جديدا مع الأهلي بأطول سلسلة دون هزيمة في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتخطى مارسيل كولر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للفريق الأحمر فى أطول سلسلة بلا هزيمة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بفارق 3 مباريات بعدما توقفت سلسلة الداهية البرتغالي عند 19 مباراة.

ووصل كولر إلى أطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي فى تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ليتخطى رقم مانويل جوزيه، حيث نجح مانويل جوزيه في الوصول إلى 19 مباراة مع الأهلي بدون هزيمة في عام 2006 وهى الفترة التى تولى بها قيادة الأهلي فى ولايته الثانية، حيث حقق جوزيه 12 فوزا و7 تعادلات.

وفى المقابل نجح كولر فى الوصول للمباراة رقم 22 دون هزيمة بعد الفوز على الترجي، وحقق 15 فوزا و7 تعادلات، ليكسر رقم جوزيه ويتخطى رقم الترجي التونسي الذي توقف عند 20 مباراة، ويسجل رقم قياسي جديد.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.