شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يحافظ على نظافة شباكه أفريقيًّا للمرة التاسعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، حيث لم يستقبل أي أهداف منذ حراسة عرين الفريق الأحمر في مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ شوبير على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية بدءا من مباراة شباب بلوزداد ثم ميدياما ويانج أفريكانز في دوري المجموعات ثم مباراتي سيمبا التنزاني في ربع النهائي ومباراتي مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي وأخيرا مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.